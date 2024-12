Hadjar onthult startnummer voor debuutseizoen in Formule 1

Red Bull-junior Isack Hadjar zal volgend jaar in de Formule 1 gaan racen voor het Visa Cash App Racing Bulls. Hij wordt daar de teamgenoot van Yuki Tsunoda, maar het was nog niet bekend met startnummer de Frans-Algerijnse coureur zou gaan rijden. Op Instagram heeft hij nu onthuld dat hij zal gaan racen met het oude startnummer van Nico Rosberg.

Isack Hadjar heeft het laatste beschikbare stoeltje in de Formule 1 voor 2025 ingenomen. De 20-jarige coureur is bij VCARB de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda en is de vervanger van de naar Red Bul vertrokken Liam Lawson. Hadjar mocht al enkele keren een training rijden voor Red Bull Racing en was de afgelopen twee jaar actief in de Formule 2. Zo streed hij dit seizoen met Gabriel Bortoleto om het kampioenschap. Hadjar moest de titel echter laten aan de Braziliaan - die in 2025 zal gaan racen voor Sauber - nadat zijn motor bij de start van de seizoensfinale afsloeg.

Startnummer zes

Toch heeft de man uit Parijs voldoende indruk gemaakt om een zitje in de koningsklasse te verdienen, maar het was nog niet bekend met wel startnummer hij zou gaan racen. Op zijn Instagram-pagina heeft de Franse-Algerijn dat nu bekendgemaakt. Hij zal in 2025 gaan racen met startnummer zes. Dit is onder andere het nummer waarmee Nico Rosberg in 2016 zijn eerste en enige wereldtitel behaalde in de Formule 1. Daarna reed ook Nicholas Latifi met dit startnummer in zijn tijd bij Williams.

De Canadees moest na het F1-seizoen 2022 plaatsmaken voor Logan Sargeant, en keerde daarna niet meer terug in de sport. Coureurs behouden hun startnummer nog twee jaar nadat ze vertrokken zijn uit de koningsklasse, waardoor startnummer zes vanaf 2025 weer beschikbaar is. daar heeft Hadjar nu gebruik van gemaakt.