Horner denkt niet dat Hamilton en Verstappen samen kerst zouden vieren

Max Verstappen en Lewis Hamilton kunnen in 2024 zomaar elkaars titelrivalen worden. De twee vochten in het verleden al eens een flink titelduel uit, maar ze hebben wel veel respect voor elkaar. Christian Horner denkt echter niet dat ze vrienden zijn en samen kerst zouden kunnen vieren.

Verstappen en Hamilton schreven in 2021 geschiedenis met hun zware titelduel. Verstappen kwam als winnaar uit de bus, maar in de jaren daarna kwamen ze elkaar minder tegen. Ook dit jaar was dat het geval. Verstappen vocht voor de wereldtitel, terwijl Hamilton worstelde in zijn laatste jaar voor Mercedes. De Brit stapt volgend jaar over naar het competitievere Ferrari, en de kans is aanwezig dat hij de degens weer kan gaan kruisen met Hamilton.

Kerst

De twee hebben veel respect voor elkaar, maar vrienden zijn ze niet. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is hun relatie normaal, zo legt hij uit aan talkSPORT: "Het zijn twee heel verschillende mensen. Ik bedoel, ze hebben verschillende persoonlijkheden, verschillende karakters. Ik denk dat er respect is, en dat is het allerbelangrijkste. Zijn het het soort mensen dat samen kerst zou vieren? Waarschijnlijk niet. Max heeft andere vriendschappen in de Formule 1, zoals Lando Norris, met wie hij goed bevriend is."

Tyson Fury

De vriendschap tussen Verstappen en Norris kwam dit jaar regelmatig in het nieuws. Dat kwam mede door hun felle duels op de baan. Horner denkt echter niet dat dit voor krassen op die relatie zorgt: "Zal Tyson Fury vrienden zijn met zijn tegenstander dit weekend? Misschien na het gevecht ja, maar niet in de aanloop ernaartoe. Ze zijn samen naar veel races gevlogen, maar het is onvermijdelijk dat het onder druk komt te staan als ze tegen elkaar vechten."