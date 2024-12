De drie beste races van het Formule 1-seizoen 2024

Het Formule 1-kampioenschap van 2024 bood veel spektakel en spanning. Hoewel Max Verstappen voor de vierde keer op rij wereldkampioen werd, ging het lang niet zo eenvoudig als vorig jaar. De 24 races kenden liefst zeven verschillende winnaars: Max Verstappen, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Sommige overwinningen kunnen met recht legendarisch worden genoemd. In dit artikel blikken we terug op de drie beste races van 2024.

GP van Groot-Brittannië (Silverstone, 7 juli 2024)

Al 945 dagen had Lewis Hamilton geen GP meer gewonnen. De teleurgestelde Britse fans op Silverstone hadden het aanvankelijk dan ook meer over het EK voetbal, waar Engeland een dag eerder de halve finale van had bereikt.

In de kwalificatie pakten de Mercedes-coureurs Russell en Hamilton plaats 1 en 2, gevolgd door Norris, Verstappen en Piastri. Onder een donker wolkendek leverde de start geen wijzigingen op, al rukte Verstappen al snel op naar plaats drie. Daarna deed een regenbui Leclerc en Pérez besluiten om de pits in te gaan voor intermediates. Het werd echter weer snel droog, waardoor beide coureurs veel tijd verloren en een podiumplek konden vergeten.

Ook McLaren kon vanwege enkele vreemde beslissingen geen potten breken. Tijdens een zware regenbui werd alleen Norris naar de pits geroepen voor nieuwe banden. Piastri, die juist zo sterk reed, moest lang doorrijden en zakte daardoor ver terug. Toen het daarna weer droog werd, wachtte het team veel te lang om Norris weer van geschikte banden te voorzien.

Hamilton en Verstappen, die wel voor slicks hadden gekozen, wisten Norris te passeren. Er ontstond een ouderwets gevecht tussen de twee oude rivalen. Hamilton moest alles op alles zetten om de Nederlander achter zich te houden, maar tot groot enthousiasme van het thuispubliek wist hij een bloedstollend gevecht met Verstappen in zijn voordeel te beslissen.

Voor het eerst sinds 2021 pakte Hamilton weer een overwinning, de 104e in zijn carrière. Met zijn negende overwinning op Silverstone vestigde Hamilton ook nog eens een nieuw record qua aantal overwinningen in een enkele GP. Na afloop was de zevenvoudig wereldkampioen dan ook in tranen. ‘Ik kan niet stoppen met huilen. Dit is mijn laatste race op dit circuit met dit team en ik wilde zo graag winnen.’

GP van Italië (Monza, 1 september 2024)

Na veel tegenslag voor de Ferrari-fans viel er in 2024 eindelijk weer wat te vieren. En zeker voor Charles Leclerc. Hij kon juichen op zijn thuisbaan Monaco, waar hij nog nooit het podium had gehaald. In 2024 wist de Monegask eindelijk te winnen op het circuit dat bekend is van de jachthavens, tunnel en casino. Zo wist Leclerc 'de vloek van Monaco' op te heffen. Niet lang daarna was het tijd voor de GP van Italië, op Ferrari's thuisbaan Monza.

Aanvankelijk zag het er niet goed uit voor Leclerc en Sainz, want McLaren greep met Norris en Piastri de eerste twee startposities. Verstappen, winnaar van de twee laatste edities op Monza, moest het doen met plaats zeven. Norris werd vlak na de start gepasseerd door Piastri, die vervolgens lange tijd op kop bleef rijden. Aangezien de pitstops bij Red Bull desastreus uitpakten, kon Verstappen geen rol van betekenis spelen. Het werd een spannende strijd tussen McLaren en Ferrari.

De race werd beslist door de gewaagde strategie van Ferrari om voor een enkele pitstop te gaan. Terwijl Piastri en Norris een tweede bandenwissel toepasten, reden Leclerc en Sainz stug door. Nu was het zaak om de McLarens achter zich te houden. Sainz hield vanwege zijn verouderde banden zijn tweede plek niet vast, en werd door beide McLarens gepasseerd. Hoewel Leclerc de twee steeds dichterbij zag komen, hield hij stand.

De winst van Leclerc betekende de eerste overwinning van Ferrari op Monza sinds 2019. De mooiste taferelen speelden zich af na afloop, met dolgelukkige Tifosi die met grote Ferrari-vlaggen de grid op renden.

GP van Brazilië (Interlagos, 3 november 2024)

Begin november zag het er slecht uit voor Max Verstappen. Zijn voorsprong op Norris was de afgelopen races flink geslonken. Nog erger was dat Verstappen in São Paulo moest starten vanaf de zeventiende plek, terwijl Norris vanaf poleposition begon. Het devies was duidelijk: proberen nog enkele WK-punten te sprokkelen en het verlies beperken.

Maar Verstappen was onnavolgbaar op het drijfnatte circuit. In de regen is niemand beter dan Max. Al na de eerste ronde lag hij op plek 10. De Nederlander ging door, en kwam na een pitstop van Russell en Norris zelfs op de tweede plek te liggen. Verstappen besloot om door te blijven rijden en te hopen op een mogelijke safetycar of rode vlag. Die strategie werkte perfect. Colapinto crashte, waardoor de race werd stilgelegd en Verstappen een ‘gratis’ pitstop kon maken. Na de herstart wist Verstappen ook Ocon van de leiderspositie te verdringen.

Vervolgens nam Verstappen op indrukwekkende wijze afstand van het veld en eindigde hij uiteindelijk met 19 seconden voorsprong op nummer twee Ocon. Een magistrale race, die Verstappen zelf ook betitelde als een van de grootste overwinningen uit zijn loopbaan. Zijn voorsprong op Norris liep op tot 62 punten, waarmee Verstappen de basis legde voor zijn vierde wereldtitel op rij.