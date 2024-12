Mekies kijkt uit naar komst Hadjar: "Hij zal een aanzienlijke impact hebben"

Isack Hadjar heeft het laatste beschikbare stoeltje in de Formule 1 voor 2025 ingenomen. De Franse coureur wordt vanaf volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda bij Visa Cash App Racing Bulls.

Nadat Campos vorige week bekendmaakte dat Isack Hadjar niet langer voor hen zal rijden in de Formule 2 en dat Red Bull eerder deze week wereldkundig maakte dat Liam Lawson Sergio Perez zal gaan vervangen bij Red Bull Racing, was het wachten tot Hadjar werd aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda bij Visa Cash App Racing Bulls. Dat nieuws werd vandaag officieel bekendgemaakt door het Italiaanse team, waardoor de grid van volgend jaar definitief gevormd is.

Talent & drive

VCARB-teambaas Laurent Mekies is enorm verheugd over de komst van de 20-jarige coureur, die sinds 2022 deel uitmaakt van het Red Bull Junior Team. "We zijn verheugd om Isack volgend jaar bij ons te hebben. Hij zal naast Yuki voor een nieuwe en frisse dynamiek zorgen in 2025", begint de Fransman in het persbericht van het team uit Faenza. "Zijn reis naar de Formule 1 is niets minder dan uitstekend geweest, hij heeft een opmerkelijke groei laten zien, met een reeks indrukwekkende resultaten in de opstapklassen. Hij heeft het talent en de drive die nodig zijn om op het hoogste niveau te concurreren, en we hebben er alle vertrouwen in dat hij zich snel zal aanpassen en een aanzienlijke impact zal hebben. Ik geloof dat Isack en Yuki een geweldig team zullen vormen. Yuki brengt onschatbare ervaring naar het team, hij heeft ongelooflijke veerkracht en volwassenheid getoond, wat cruciaal zal zijn voor het team, terwijl we ernaar streven om al onze doelen en doelstellingen in 2025 te bereiken."