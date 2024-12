Ferrari-topman enorm trots op succesvol seizoen

Het team van Ferrari kende dit jaar een goed seizoen in de Formule 1. Het Italiaanse team werd tweede in het constructeurskampioenschap, en ze wisten meerder races te winnen. Topman John Elkann is trots, maar hij kijkt ook al vooruit naar de toekomst.

Ferrari bevond zich het hele jaar in de spotlights. De winter werd de komst van Lewis Hamilton aangekondigd, en werd dus ook duidelijk dat Carlos Sainz na dit seizoen moest vertrekken. De Spanjaard liet zich echter niet uit het veld slaan en hij was in Australië de eerste coureur die Red Bull wist te verslaan in 2024. Er volgde nog meer Ferrari-zeges, en Charles Leclerc zorgde voor emotionele momenten door te winnen in Monaco en Monza.

Enthousiasme

De goede resultaten zorgden ervoor dat Ferrari de tweede plek in het constructeurskampioenschap pakte. De titel was de droom, maar dat betekent niet dat men nu teleurgesteld is. Ferrari-topman John Elkann is juist enorm enthousiast, en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Dankzij onze teams was dit een positief seizoen. Ze hebben de geest van Ferrari geëerd. De overwinning in iconische races in het WEC en de Formule 1 zijn onvergetelijk. Zondag 1 september ga ik nooit vergeten, want op die dag wonnen we in Austin in het WEC en op Monza in de Formule 1."

Sainz

De prestaties van Ferrari in de Formule 1 maken Elkann trots. De topman haalt er veel voldoening uit, en dat deelt hij graag met de rest van de wereld: "In de Formule 1 hebben we tot het einde gestreden om de constructeurstitel. We vierden dit jaar de 95ste verjaardag van de oprichting van de Scuderia Ferrari en we wonnen in Monaco met Charles, die ons daarna successen bezorgde in Monza en Austin. Carlos zegevierde in Australië en Mexico, waarmee hij zijn periode bij ons bekroonde."

Toekomst

Elkann wil ook niet te veel in het nu blijven hangen. De topman kijkt uit naar 2025, want volgens hem gaan er dan veel belangrijke zaken plaatsvinden: "We zijn bij Ferrari voortdurend gericht op de toekomst. Ik kijk daarom met veel enthousiasme naar de vele projecten van volgend jaar. De eerste elektrische Ferrari, een Formule 1-team met nieuwe talenten en een nieuw rijdersduo, namelijk Charles en Lewis Hamilton."