De Formule 1-coureurs van 2024: Liam Lawson, basisspeler

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel vier: Liam Lawson, die eindelijk een basisplek heeft veroverd.

Naam: Liam Lawson (Nieuw-Zeeland, 11 februari 2002)

Eindklassering 2024: Eenentwintigste

WK-punten: 4

Beste klassering: Negende (Austin & Brazilië)

Liam Lawson was dit jaar een soort wisselspeler in het voetbal. Maandenlang zat hij te verpieteren op de reservebank, terwijl de speler op zijn positie elke keer over de bal heen schopte. Hij deed het leuk op de training, maar de coach besloot hem echter geen basisplek te geven. Toen die basisplek er eindelijk kwam, verdween hij niet meer uit beeld. Toch is het niet duidelijk wat de toekomst hem gaat brengen.

Na een vijftal goede invalbeurten in 2023 leek Lawson klaar te zijn voor het echte werk. Helmut Marko was lovend over hem, maar toch ging het VCARB-zitje voor dit jaar naar Daniel Ricciardo. Bij de Red Bull-top hoopte men stiekem dat Ricciardo zijn oude vorm zou hervinden, en dat ze hem konden terug promoveren naar Red Bull Racing. Het was ijdele hoop, en het zorgde ervoor dat Lawson zich stond te verbijten in de pitbox.

Als reservecoureur van Red Bull en VCARB was Lawson bij vrijwel alle races aanwezig, maar hij was een ruiter zonder paard. Hij keek toe vanaf de zijlijn, en hij zag hoe Sergio Perez worstelde bij Red Bull en hoe Ricciardo geen potten wist te breken bij VCARB. Red Bull-adviseur Helmut Marko hintte echter elke keer op een kans voor Lawson, maar die leek maar niet te komen.

Geruchten

Lawson werd meerdere keren in verband gebracht met een zitje, ook buiten de Red Bull-familie. Na de Grand Prix van België bekeek men bij Red Bull de line-ups voor de tweede seizoenshelft. Reservecoureur Lawson werd gezien als een mogelijke vervanger van Perez, maar de onderpresterende Mexicaan mocht het seizoen gewoon afmaken. De kansen voor Lawson leken kleiner en kleiner te worden, maar Marko bleef mysterieus doen.

Die kans kwam namelijk wel. In Singapore werd duidelijk dat Ricciardo zijn laatste race had gereden. Emotioneel stond hij de pers te woord, terwijl Lawson zich zeer ongemakkelijk voelde. Hij wist dat hij Ricciardo ging opvolgen, maar de rest van de wereld moest nog een paar dagen wachten op het officiële nieuws.

Comeback

In Austin was het dan zover, en mocht Lawson eindelijk weer in de Formule 1 rijden. Hij moest wel direct achteraan het veld starten, omdat hij een motorstraf had gekregen. De Nieuw-Zeelander begon als negentiende aan de Amerikaanse Grand Prix en hij reed een sterke race. Hij kwam als negende over de streep, en scoorde zo direct punten bij zijn terugkeer. In Mexico liet hij een weekje later zijn vechtlust zien. Hij ging de strijd met Perez aan, en dat resulteerde in een clash. Lawson viel terug en stak tijdens de race zijn middelvinger op naar Perez.

Bij Red Bull hinkte men op twee gedachten. Lawson liet zien wat hij in huis had, maar hij was ook tegen hun coureur Perez aangereden. Het zorgde voor een beetje kritiek, maar de fans waren lovend. De jongeman uit Hastings liet namelijk zien dat hij niet bang is, en dat het zitje van Perez van hem moet zijn.

Sterk in de regen

Na zijn indrukwekkende optredens in Austin en Mexico kreeg Lawson in Brazilië te maken met de moeilijkste weersomstandigheden uit zijn nog korte Formule 1-loopbaan. Het circuit van Interlagos veranderde op zaterdagmiddag in een soort waterpark, en rijden was onmogelijk. De kwalificatie werd naar zondagochtend verplaatst, maar ook nu kwam het met bakken uit de hemel.

Voor Lawson was het de eerste keer dat hij in de Formule 1 werd geconfronteerd met dit soort weer. In de kwalificatie schoten veel coureurs van de baan, maar Lawson hield zijn hoofd koel. Hij kwalificeerde zich als vijfde, en dat was een knappe prestatie voor een coureur die op dat moment bezig was met zijn achtste raceweekend. In de race kwam hij als negende over de streep, en dat leverde hem dus weer WK-punten op.

Toekomst

In de laatste triple header van het seizoen wist Lawson geen punten meer te scoren, maar ging het wel veelvuldig over hem. Red Bull-coureur Sergio Perez staat immers onder grote druk, en Lawson wordt gezien als zijn opvolger. Er is nog niets bekendgemaakt, maar in de laatste dagen van het seizoen werd duidelijk dat Lawson op pole position staat om het zitje over te nemen.

Het zorgt er wel voor dat Lawsons toekomst op dit moment nog onduidelijk is. De Nieuw-Zeelander staat volgend jaar vrijwel zeker op de grid, maar het is niet duidelijk of dit bij VCARB of Red Bull is. Als Lawson de gewilde promotie krijgt, dan is hij in één jaar tijd van eeuwige bankzitter naar sterspeler van een topteam gegroeid. Het zou een beloning zijn voor zijn harde werk.