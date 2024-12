Joshua Dürksen racet ook in 2025 in F2

Joshua Dürksen zal ook in 2025 weer te bewonderen zijn in de Formule 2. De Paraguayaan blijft bij AIX Racing, waarmee hij dit jaar al twee races wist te winnen.

De inmiddels 21-jarige Joshua Dürksen reed in 2023 in het Formula Regional Middle East Championship en het Formula Regional European Championship by Alpine. In deze twee kampioenschappen eindigde hij respectievelijk als zestiende en negentiende. Hij besloot daarop niet de overstap naar de Formule 3 te maken, wat normaal gesproken de volgende stap op autosportladder zou zijn, maar ging vanaf 2024 direct in de Formule 2 racen.

Hij reed tijdens zijn debuutseizoen voor AIX Racing. Met dit team kende hij een lastige start en scoorde in zeven van de negen raceweekenden geen punten, maar zijn focus lag tijdens zijn debuutjaar dan ook vooral op leren en niet op resultaten. Dat hij wel degelijk talent heeft, bleek ook wel tijdens het vierde weekend van het seizoen in Imola, waar Dürksen tijdens de hoofdrace knap als derde eindigde. Daarna kende hij nog een aantal fraaie resultaten. Zo finishte hij als derde tijdens de sprintrace in Italië en wist hij aan het einde van het seizoen zelfs zijn twee eerste zeges te boeken. Zowel tijdens de sprintrace in Bakoe als tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi kwam hij als eerste over de finish.

Hij noteerde afgelopen week tijdens de tweede van drie F2-testdagen op het Yas Marina Circuit ook zowel in de ochtend als in de middag de snelste tijd. Zijn 1:35.583 op de donderdagochtend was bovendien de snelste tijd van alle drie de testdagen. Een dag na het afronden van de test heeft AIX Racing bekendgemaakt dat de nummer tien van het afgelopen F2-seizoen ook in 2025 weer zal gaan racen voor het team in de Formule 2.