Nieuw F1-team voert naamswijziging door

De Formule 1 bereikte een aantal weken geleden een principeakkoord met General Motors en hun merk Cadillac, waardoor er in 2026 een elfde team op de grid zal staan. De naam van dit team is echter veranderd. In eerste instantie ging het bedrijf en project door het leven als Andretti Racing Limited, maar deze is nu veranderd naar Cadillac Formula Racing Limited.

Het Andretti-project heeft lang geprobeerd om toe te treden tot de Formule 1. Nog voordat ze toestemming hadden gekregen van de FOM en de FIA om daadwerkelijk tot de koningsklasse toe te mogen treden, was er al een heel proces door Andretti opgestart om een Formule 1-team op te gaan richten. Zo werd door toenmalig Andretti Global-voorzitter Michael Andretti en bedrijfsdirecteur Dan Towriss op 24 juni 2022 het bedrijf Andretti Racing Limited opgericht in Engeland. Ze hebben namelijk een faciliteit van het F1-team in Silverstone gevestigd, wat zou gaan functioneren als de ruggengraat van het project.

Nu niet Andretti, maar General Motors met hun merk Cadillac zal gaan toetreden tot de Formule 1 - en dat het nieuwe fabrieksteam ook gebruik zal gaan maken van de faciliteiten van Andretti in Engeland - is de naam Andretti Racing Limited aangepast. Gisteren is er namelijk een naamswijziging ingediend bij de Britse Kamer van Koophandel en die is vandaag goedgekeurd, zo blijkt uit documenten van de Britse KvK. Hierdoor is de naam Andretti Racing Limited veranderd in Cadillac Formula Racing Limited. Dit zal echter niet de naam van het F1-team gaan worden, want het team zal gewoon gaan racen onder de naam Cadillac F1 Team.

Zodoende heeft het nieuwe team weer een stap gezet in het proces richting 2026. Eerder maakten ze al bekend dat ze in 2026 en 2027 met motoren en versnellingsbakken van Ferrari zullen gaan racen, en werd Graeme Lowdon aangesteld als de teambaas. Bovendien kan het team vanaf 1 januari 2025 gaan beginnen met de bouw van de wagen voor 2026.