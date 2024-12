Jos Verstappen twijfelde aan titel Max: "Hij voerde de druk op bij het team"

Max Verstappen werd dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander had het zwaar, maar zijn titel leek nooit echt in gevaar te komen. Jos Verstappen maakte zich echter wel zorgen, en rond de zomerstop twijfelde hij aan titelprolongatie van zijn zoon.

Verstappen begon het seizoen met meerdere overwinningen. Al snel werd echter duidelijk dat Red Bull niet langer het sterkste team was, en dat Ferrari en McLaren hadden dichtgereden. Rond de zomerstop kreeg Verstappen het zeer zwaar, en kende hij een aantal mindere races. In Hongarije reed hij tegen Lewis Hamilton aan, in Zandvoort was Lando Norris veel sneller en in Monza ging het zeer slecht met Red Bull.

Red Bull wist echter een aantal verbeteringen door te voeren, en Verstappen prolongeerde zijn titel. Zijn vader Jos maakte zich wel eventjes zorgen, zo laat hij weten in een interview met Het Laatste Nieuws: "Zeker. Vooral rond de zomerstop, en in Boedapest. De auto van Red Bull kwam niet meer vooruit. Maar het kwam goed, en dat is de verdienste van Max. Hij voerde de druk op in het team. De neuzen in dezelfde richting laten wijzen, de ingenieurs duidelijk maken wat de pijnpunten van de auto waren. Hij investeerde heel veel tijd en energie in praten over de problemen en hij ging zelf ook op zoek naar oplossingen. Dat werkte."