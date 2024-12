"Russell vond teamorder niet nodig: "We hebben veel respect voor elkaar"

Lewis Hamilton reed afgelopen weekend zijn laatste race voor Mercedes. Hij kwam als vierde over de streep, nadat hij zijn teamgenoot George Russell had ingehaald in de slotronde. Teambaas Toto Wolff meldde zich op de boordradio van Russell, maar volgens de Brit was dit ietwat overbodig.

Na elf jaar nam Hamilton afgelopen weekend afscheid van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen stapt over naar Ferrari, maar hij wilde nog één keer schitteren bij Mercedes. Na een rampzalige kwalificatie reed hij een sterke inhaalrace, en reed hij in de slotfase vlak achter Russell. Teambaas Toto Wolff meldde zich op Russells boordradio om te zeggen dat hij het clean moest houden in het duel met Hamilton.

Respect

Het was een opvallend radiobericht, want Russell had voorafgaand het weekend zijn respect voor Hamilton uitgebreid met de wereld gedeeld. In Abu Dhabi kreeg Russell van de internationale media of het nodig was dat Wolff ingreep: "Nee, natuurlijk niet. Toto hoeft dat niet te zeggen. Hij weet dat Lewis en ik veel respect voor elkaar hebben. We racen altijd hard, maar wel eerlijk, en dit ging door tot het laatste moment."

Lessen

Russell heeft zeer veel respect voor Hamilton. Hij neemt nu de rol van teamleider over, aangezien hij met Andrea Kimi Antonelli een debutant als teamgenoot krijgt. Russell prijst de lessen die hij heeft geleerd van Hamilton: "Tijdens deze drie jaar samen heb ik zoveel geleerd van Lewis, als coureur en ook als persoon. Hij verdiende het om voor me te finishen in Abu Dhabi, hij was het hele weekend sneller. Zoals ik al zei, ik ben trots op deze jaren."