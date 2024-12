Sebastián Montoya maakt overstap van F3 naar F2

Sebastián Montoya, de zoon van voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo, zal volgend jaar de overstap gaan maken van de Formule 3 naar de Formule 2. Hij zal de teamgenoot worden van Gabriele Mini en completeert zo de line-up van het team van Prema.

De Formule 2-grid voor 2025 begint steeds meer vorm te krijgen. Eerder werden er al twaalf van de tweeëntwintig rijder voor volgend jaar bevestigd, maar daar kwamen gisteren al twee nieuwe namen bij. Dino Beganovic promoveert van de Formule 3 naar de Formule 2 en zal gaan racen voor Hitech, terwijl Ritomo Miyata in de Formule 2 actief blijft en van Rodin Carlin overstapt naar ART Grand Prix.

Nu is er weer een naam bevestigd voor volgend jaar. Sebastián Montoya zal de overstap gaan maken van de Formule 3 naar de Formule 2. Hij wordt de teamgenoot van Gabriele Mini bij Prema Racing. Het Italiaanse team moest op zoek naar twee coureurs voor 2025, aangezien Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli de overstap naar de Formule 1 zullen gaan maken. Nu hebben ze line-up dus rond met Mini en Montoya, en dat is voor de zoon van voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya geen onbekend team. Toen de Colmbiaan-Amerikaanse rijder in 2020 de overstap van het karten naar de formuleracing maakte, ging hij in de Italiaanse Formule 4 racen voor Prema. Dit deed hij twee jaar en dat leidde tot een elfde en vierde plaats in het kampioenschap.

Afgelopen jaar racete de 19-jarige Red Bull-junior voor het tweede seizoen op rij in de Formule 3. Hij reed voor Campos Racing, maar kon weinig indruk maken. Montoya eindigde wel als tweede tijdens de hoofdrace op Spa-Francorchamps, maar tijdens die race haalde hij ook bijna de helft van zijn totaal puntenaantal in 2024. Uiteindelijk sloot hij zijn F3-seizoen af met 40 punten, wat hem de zeventiende plaats in het kampioenschap opleverde.