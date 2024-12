Lawson geheimzinnig over toekomst: "We gaan het zien"

Het is nog altijd onduidelijk hoe de line-ups van de Red Bull-teams er in 2025 uitzien. De kans is groot dat Sergio Perez zijn Red Bull-zitje gaat verliezen. Liam Lawson wordt gezien als de grootste kanshebber op dat stoeltje, maar hij stelt dat hij nog helemaal niets weet.

Afgelopen maandag stond er een belangrijke vergadering van de Red Bull-top op het programma. Hier werden knopen doorgehakt over de line-ups van Red Bull en VCARB voor 2025. De kans is zeer groot dat Sergio Perez zijn zitje gaat verliezen. Zijn prestaties vallen tegen en het is geen geheim dat Red Bull met zijn entourage praat over de toekomst. De grote vraag is dan wie de teamgenoot van Max Verstappen gaat worden in 2025.

In de afgelopen dagen werd duidelijk dat Liam Lawson op pole position staat voor het gewilde zitje naast Verstappen. De Nieuw-Zeelander rijdt sinds Austin voor VCARB, en hij maakt zeker geen slechte indruk. In gesprek met de internationale media reageert Lawson lachend als hij de vraag krijgt of hij al meer weet over zijn toekomst: "Ik weet het nog niet. Mijn doel is natuurlijk om volgend jaar in de Formule 1 te rijden, maar ik weet nu nog niet waar dat zal zijn. Ik hoop dat ik er in de komende dagen achter kom en dat ik niet te lang hoef te wachten! We gaan het wel zien."