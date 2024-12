Brundle kritisch op Verstappen: "Hij hoefde dit risico niet te nemen"

Max Verstappen kende een spraakmakende Grand Prix in Abu Dhabi. Bij de start raakte hij de McLaren van Oscar Piastri, en hij reageerde tijdens de race fel op zijn straf. Martin Brundle is van mening dat Verstappen dit risico bij Piastri niet had moeten nemen.

Verstappen startte op de vierde plaats in Abu Dhabi. Hij kwam goed weg, en hij probeerde in de eerste bocht de als tweede gestarte Piastri in te halen. Hij tikte het achterwiel van de McLaren aan, waarna beide coureurs spinden. Bij McLaren maakte men zich zorgen, want het kon voor problemen in de strijd om de constructeurstitel zorgen. Dit gebeurde niet, maar Verstappen kreeg wel een straf. Tijdens de race reageerde hij gefrustreerd, maar na de wedstrijd stapte hij op Piastri af om zijn excuses aan te bieden.

Senna

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle vindt dat Verstappen te ver ging met zijn actie bij Piastri. In zijn column voor Sky legt Brundle zijn mening uit: "Verstappen claimde dat hij er volledig naast zat, maar dat was niet zo. Misschien had Piastri een klein beetje meer ruimte kunnen laten, maar ik vraag me af of hij de late actie heeft gezien. Ayrton Senna zei ooit dat als je niet voor het gat gaat, je niet langer een racecoureur bent. Maar Max hoefde dit 50/50-risico voor geen van beiden te nemen."

Niet slim

Brundle vond de tijdstraf van tien seconden voor Verstappen dan ook terecht. Verstappen klonk tijdens de race zeer gefrustreerd, en Brundle is van mening dat dit gewoon te ver ging: "Nadat hij de straf van tien seconden had ontvangen, riep de boze Max in de auto dat de stewards 'stomme idioten' waren, en dat is niet heel slim of eerlijk van hem, maar toen hij gekalmeerd was ging hij direct naar Oscar en McLaren om zijn excuses aan te bieden."