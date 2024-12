Alpine laat Aron debuteren tijdens post season test

Het team van Alpine heeft hun line-up voor de post season test van morgen bekendgemaakt. De Franse renstal heeft besloten om zich te focussen op hun jonge coureurs. Paul Aron zal zijn debuut gaan maken tijdens een officiële sessie, en ook Jack Doohan komt in actie.

Tijdens de post season test van morgen moet elk team twee auto's inzetten. Eén auto is gereserveerd voor een coureur met een superlicentie voor de bandentest, terwijl elk team een tweede auto moet inzetten voor de rookietest. Het was de algehele verwachting dat Pierre Gasly de bandentest zou rijden, maar Alpine heeft besloten dat niet te doen. Doohan zal deze test gaan rijden.

De tweede Alpine zal worden bestuurd door Paul Aron. De Est werd vorige week aangekondigd als reservecoureur voor 2025, en hij maakt nu dus al zijn eerste meters voor Alpine. Aron reed dit jaar in de Formule 2, en daarin presteerde hij zeker niet slecht. Hij eindigde als derde in het kampioenschap, en hij eindigde meerdere keren op het podium. In Abu Dhabi kende hij echter een tegenvallend weekend met een diskwalificatie in de sprintrace en een elfde plaats in de hoofdrace. Morgen mag hij zijn droom in vervulling laten gaan tijdens de rookietest.