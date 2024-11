Alpine presenteert Aron als nieuwe reservecoureur

Het team van Alpine heeft een nieuwe reservecoureur vastgelegd voor het komende seizoen. De Franse renstal moest op zoek gaan naar een nieuwe naam en ze zijn uitgekomen bij Formule 2-coureur Paul Aron. Het is zijn eerste grote stap richting de Formule 1.

Dit jaar fungeert Jack Doohan als reservecoureur van Alpine. De Australiër krijgt volgend jaar promotie naar een racezitje, dus het team moest op zoek gaan naar een nieuwe derde coureur. De keuze is gevallen op Aron, die dit jaar goede dingen laat zien in de Formule 2. De coureur uit Estland staat vierde en rijdt voor het team van Hitech. Alpine-teambaas Oliver Oakes kent hem dus goed, aangezien hij tot voorkort werkzaam was bij Hitech.