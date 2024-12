Balende Leclerc filmt extra podiumceremonie met Brad Pitt

Tijdens het raceweekend in Abu Dhabi werden er voor het laatst opnames gemaakt voor de Formule 1-film. De filmcrew was aanwezig in de paddock en ze namen veel opvallende scenes op. Na afloop van de race werd er een zeer opvallende scene opgenomen met een aantal coureurs.

Na de podiumceremonie moest Charles Leclerc namelijk nog een keer op het ereschavot verschijnen. De Monegask moest namelijk gaan helpen met een opvallende opname. Leclerc, die overduidelijk baalde van het mislopen van de constructeurstitel, moest naast Brad Pitt staan op het podium. Ook Mercedes-coureur George Russell werd naar het podium gehaald voor de hyperrealistische scene.

Hoofdrolspeler Brad Pitt deed alsof hij had gewonnen, en samen met Leclerc en Russell mocht hij met champagne spuiten. De filmcrew was na de echte podiumceremonie al te zien in de cooldown room. Pitt en consorten waren ook aanwezig op de grid, maar stonden niet op de laatste startrij zoals in Silverstone wel het geval was. Dit jaar werden er tijdens meerdere races al opnames gemaakt.