Hamilton lacht om 'ruzie' tussen Verstappen en Russell

In aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi ging het veelvuldig over de 'ruzie' tussen Max Verstappen en George Russell. Inmiddels lijkt het erop dat ze het weer iets beter met elkaar kunnen vinden. Lewis Hamilton stelt dat de coureurs er hard om hebben gelachen tijdens het diner.

De coureurs dineerden met elkaar voorafgaand het raceweekend in Abu Dhabi. De foto's van dit etentje gingen het internet over, en direct vroeg iedereen zich af hoe de sfeer was. Verstappen en Russell hadden sinds Qatar de nodige ruzie, en ze strooiden op de mediadag met krachttermen. Russell omschreef Verstappen als een 'pestkop', terwijl Verstappen daar nog een schepje bovenop deed door Russell een matennaaier te noemen.

Tijdens het diner in Abu Dhabi werden er dan ook veel grapjes gemaakt over de woordenwisseling. Naar verluidt hadden de coureurs een stoel vrijgelaten voor Russell naast Verstappen. De Brit zou zijn stoel daarna hebben verplaatst. Lewis Hamilton moet lachen als hij door de internationale media naar het diner wordt gevraagd: "Ik ben echt ontzettend blij dat we het hebben gedaan. Toen ik iedereen vroeg voor een diner voor Sebastian Vettel, was het al speciaal en hadden we een geweldige tijd. Om het nu ieder jaar te doen, het was echt geweldig! Natuurlijk was het ontzettend grappig met George en Max, maar het verliep allemaal luchtig met het eten."