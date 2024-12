Sainz wil alles geven voor de winst in Abu Dhabi: "Misschien wel de laatste keer"

Carlos Sainz heeft zijn laatste kwalificatie als Ferrari-coureur afgesloten op de derde plaats. De Spanjaard gaat morgen alles geven voor de winst, aangezien het zomaar de laatste keer kan zijn dat hij in de Formule 1 voor een overwinning of podium kan vechten.

Het team van Ferrari kan dit weekend haar eerste constructeurstitel sinds 2008 binnen gaan halen. De Scuderia zal dan een achterstand van 21 punten goed moeten maken op het team van McLaren, en dat zal een lastige opgave gaan worden. De formatie uit Woking zal morgen namelijk starten vanaf de eerste startrij, terwijl Ferrari het zal moeten doen met een plekje achteraan de grid voor Charles Leclerc en een derde plaats voor Carlos Sainz.

Het was nog even de vraag of Sainz zijn P3 mocht houden, aangezien hij under investigation was voor het overschrijden van de maximum deltatijd. De stewards lieten echter weten dat er geen verder onderzoek gedaan hoeft te worden, waardoor de Spanjaard zijn derde plek mag houden. Sainz kan leven met die positie.

"Ik denk dat we een goede vooruitgang hebben geboekt dit weekend", begint de Madrileen tegenover F1.com. "McLaren heeft het hele weekend laten zien dat ze een stap voor hebben op de rest. We zitten daar net achter, op slechts twee of drie tienden. Ik heb een aantal hele goede ronden gereden in Q1 en Q2, maar in Q3, toen McLaren de ronde aan elkaar knoopte, hadden ze nog steeds een klein voordeel", stelt Sainz.

"We hebben niets te verliezen"

Toch hoopt de 30-jarige Spanjaard dat Ferrari morgen voor een verrassing kan zorgen. Hij gaat dan ook vol voor de winst "Morgen staat er nog een race op het programma en we zullen er alles aan doen om deze race te winnen en onszelf de best mogelijke kans te geven." Het zal een lastige opgave worden voor Sainz om morgen te winnen in Abu Dhabi, maar hij zal er wel alles aan willen doen. De viervoudig Grand Prix-winnaar rijdt dit weekend namelijk zijn laatste race voor Ferrari, aangezien de Scuderia Lewis Hamilton heeft aangetrokken voor volgend jaar. Sainz zal daarom gaan vertrekken naar het team van Williams, waar hij toch wat meer in de achterhoede zal gaan rijden. Dit realiseert de Ferrari-rijder zich ook.

"Ik ga alles geven. Vandaag pushte ik al in de kwalificaties als nooit tevoren, omdat ik mezelf de beste kans wilde geven voor morgen. Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat ik voor de overwinning of het podium vecht", stelt Sainz. "Tegelijkertijd willen we dit weekend zoveel mogelijk genieten, voluit gaan en morgen hebben we niets te verliezen, dus gaan we ervoor."