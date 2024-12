Piastri focust zich op het grote doel: "Alles aan doen om titel te winnen"

Oscar Piastri noteerde vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in Abu Dhabi. De Australiër was net iets langzamer dan zijn teamgenoot Lando Norris, maar hij bezorgde McLaren wel een 1-2tje. De focus ligt nu volledig op het binnenhalen van de constructeurstitel.

Met de eerste twee startplekken op zak, staat McLaren letterlijk op pole position voor de constructeurstitel. Voor Piastri leek het lastig te gaan worden, want hij verloor zijn eerste tijd voor het overschrijden van de track limits. Na een paar minuten kreeg hij deze tijd echter alweer terug. Hierdoor kon hij zonder grote zorgen zijn tweede run rijden. Alleen zijn teamgenoot Lando Norris was hier sneller, maar voor McLaren maakt dat weinig uit.

Goede plek

Nadat hij de gebruikelijke handjes en highfives had uitgedeeld, verscheen Piastri voor de camera om zijn kwalificatie te bespreken. Bij interviewer van dienst James Hinchcliffe sprak hij zich uit: "Het was vandaag iets lastiger vergeleken met gister. Het duurde even voordat we op dreef kwamen in de kwalificatie, maar uiteindelijk lukte het en dit is een geweldig resultaat voor het team. Daar ben ik dus heel blij mee. Die laatste ronde had beter kunnen gaan, maar het is oké, de tweede plek is nog steeds een goede plek."

Doel

McLaren kan nu echt dromen van de constructeurstitel. Ze staan er goed voor, en Piastri weet dat ook. De Australische coureur wil echter niet te vroeg gaan juichen: "Natuurlijk is de eerste en de tweede plek een droom voor het team, dus laten we zo verder gaan voor morgen. We gaan er alles aan doen om de titel te winnen, en dat is met afstand het grootste doel voor morgen. Ik weet zeker dat we allebei graag willen winnen, maar we willen nog liever de constructeurstitel winnen. Dus laten we ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren, en we morgen wat lol maken."