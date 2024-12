Stewards vellen oordeel over incident tussen Hamilton en Norris

Lando Norris en Lewis Hamilton kwamen elkaar tijdens de eerste vrije training tegen in de laatste bocht van het Yas Marina Circuit. De McLaren-rijder moest vol in de ankers en kon de W15 van Hamilton net ontwijken. De stewards onderzochten het voorval en hebben een oordeel geveld.

Het laatste weekend voor Lewis Hamilton bij Mercedes is niet helemaal vlekkeloos begonnen. Tijdens de eerste vrije training reed de zevenvoudig wereldkampioen langzaam in de laatste bocht van het Yas Marina Circuit om aan te gaan zetten voor een snelle ronde. Hij hield daarbij wel Lando Norris op, die vol in de ankers moest, maar wel een botsing kon voorkomen. Beide mannen moesten zich na de sessie melden bij de stewards om hun verhaal te doen.

De stewards hebben inmiddels gekeken naar het voorval en hebben besloten om Hamilton geen straf te geven. Volgens hen kon Hamilton niks anders doen dan op de racelijn rijden, aangezien er een andere rijder op hetzelfde moment de pits indook. Daarnaast had Norris volgens de stewards genoeg ruimte om naar de binnenkant van bocht zestien te gaan, maar wist hij niet wat Hamilton ging doen, waardoor hij maar achter hem op de racelijn bleef. Het voorval wordt dus afgedaan als een misverstand.