Ben Sulayem zet deur wagenwijd open voor twaalfde team: "Waarom niet?"

De Formule 1 sloot anderhalve week geleden een deal met General Motors voor de komst van een nieuw team. Dat betekent dat er vanaf 2026 elf teams op de grid staan. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is daar blij mee, maar hij zet de deur nu ook wagenwijd open voor een twaalfde team.

Ben Sulayem heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een voorstander is van nieuwe teams. Hij keurde vorig jaar de plannen van Andretti Cadillac goed, en hij baalde als een stekker toen de FOM daar een kruis doorzette. Vlak na de Grand Prix van Las Vegas werd echter duidelijk dat GM toch met hun merk Cadillac gaat deelnemen aan de Formule 1. Ben Sulayem reageerde verheugd, maar het is voor hem nog niet genoeg.

Volgens de regels mogen er namelijk twaalf teams op de grid staan. De kans is klein dat dit gaat gebeuren, aangezien de huidige teams hier geen fan van zijn. Ben Sulayem wil dit echter niet uitsluiten. In Qatar reageerde hij positief toen persbureau Reuters hem vroeg naar een mogelijke twaalfde renstal: "Waarom niet? Het draait erom dat je het juiste ding doet. Waarom zouden we een optie voor twaalf teams hebben als we 'nee, nee, nee' zeggen? Voor mij is het heel erg duidelijk, een elfde team is een overwinning voor iedereen."