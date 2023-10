Hoge straffen geëist tegen overvallers Doornbos

Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos kwam begin dit jaar in het nieuw vanwege een onprettige reden. De Nederlander was namelijk het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. De verdachten van de overval op Doornbos hebben nu hun strafeis te horen gekregen.

In maart dit jaar werd oud-coureur Doornbos beroofd toen hij uit zijn auto stapte. Hij werd rond middernacht aangevallen door de overvallers. Ze vielen hem aan met een knuppel en ze beroofden hem van zijn peperdure horloge en zijn telefoon. Het Rolex-horloge ter waarde van 30.000 euro werd nooit meer teruggevonden. Doornbos werd gevolgd door de verdachten er was namelijk ook een zogenaamd peilbaken onder zijn auto geplaatst.

Twee verdachten moesten zich bij de rechtbank melden voor de overval op Doornbos. De voormalig coureur van Minardi en Red Bull Racing was zelf niet aanwezig bij de rechtszaak. De twee verdachten hebben verschillende straffen te horen gekregen. De eerste verdachte was volgens het Openbaar Ministerie één van de uitvoerders van de overval, tegen hem is een gevangenisstraf van dertig maanden geëist waarvan zes maanden voorwaardelijk. De tweede verdachte zou betrokken zijn geweest bij het plaatsen van het peilbaken onder de auto van Doornbos. Tegen hem is 28 maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk geëist.