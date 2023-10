Celstraf voor overvaller van Robert Doornbos

De rechtbank in Amsterdam heeft zich uitgesproken over de overval op voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos. De Nederlander werd eerder dit jaar overvallen in de buurt van zijn huis. Eén van de verdachten is veroordeeld tot een celstraf terwijl de tweede verdachte is vrijgesproken.

Doornbos werd op 18 maart overvallen toen hij uit zijn auto stapte in de buurt van zijn woning. De analist van Ziggo Sport kreeg een klap met een knuppel waarna hij zijn peperdure horloge en zijn telefoon moest afstaan aan de overvallers. Twee mannen van 20 en 27 jaar werden verdacht van de overval. De 20-jarige man zou Doornbos hebben overvallen terwijl de tweede man werd verdacht van medeplichtigheid.

De rechtbank van Amsterdam is van mening dat de overval zeer beangstigend moet zijn geweest voor Doornbos. De 20-jarige verdachte is veroordeeld tot dertien maanden cel waarvan drie voorwaardelijk. Tegen hem was dertig maanden cel geëist, maar de rechtbank vond dat een te hoge straf. Voor de tweede verdachte had het Openbaar Ministerie een celstraf van 28 maanden geëist. De rechtbank is echter van mening dat er te weinig bewijs is van zijn medeplichtigheid. Hij zou een tracker onder de auto van Doornbos hebben geplaatst.