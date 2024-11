Pole Verstappen op losse schroeven, moet naar de stewards

De pole position van Max Verstappen staat op losse schroeven. De Nederlandse Red Bull-coureur moet zich namelijk gaan melden bij de stewards voor een opvallend moment. Vlak na de kwalificatie werd dit moment al genoteerd, en nu is hij ook naar de stewards geroepen.

Verstappen moet zich melden voor het mogelijk onnodig langzaam rijden in de slotfase van de kwalificatie. Het gaat hier mogelijk om het moment met George Russell, waarbij Verstappen in de weg reed van de Brit. Verstappens pole position kan hierdoor in gevaar komen, al leek Christian Horner zich vlak na de kwalificatie nog geen zorgen te maken. Verstappen pakte voor het eerst sinds Oostenrijk weer een pole, maar die kan hij nu dus verliezen aan uitgerekend Russell.