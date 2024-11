Perez frustreert Horner: "Het is niet geweldig"

Sergio Perez kende in Qatar een teleurstellende vrijdag. Niet voor het eerst dit jaar werd hij uitgeschakeld in de eerste sessie van een kwalificatie. In de sprint kwalificatie kwam hij niet verder dan de zestiende tijd, en dat stemt Red Bull-teambaas Christian Horner niet tevreden.

Perez staat onder enorme druk bij Red Bull, en daarom is het belangrijk dat hij gaat presteren. De Mexicaan moet vrezen voor zijn zitje, maar er is nog geen stijgende lijn zichtbaar in zijn resultaten. In de sprint kwalificatie op het circuit van Losail wist hij geen vooruitgang te boeken. Perez wees zelf naar een moment met Charles Leclerc, maar ook zijn tijden waren simpelweg niet goed genoeg.

Data

Red Bull-teambaas Christian Horner was niet blij met het resultaat van zijn coureur. De Britse teambaas werd in gesprek met Viaplay gewezen op het moment met Leclerc: "Ik weet niet wat er gaande was met Charles. Maar helaas is Checo er niet in geslaagd voldoende uit de auto te halen om door te gaan naar SQ2. Het is frustrerend om hem in het eerste gedeelte te verliezen. We moeten naar de data kijken om te zien wat we aan kunnen passen na de sprint van morgen."

Frustrerend

De zestiende plaats is voor Red Bull Racing simpelweg niet goed genoeg. De verslaggever van Viaplay stelt dat de zestiende plaats niet goed is, ongeacht met welke set-up Perez rijdt. Horner kan het hier alleen maar mee eens zijn: "Het is niet geweldig, bij lange na niet. Dus ja, het is wel frustrerend. Checo heeft wanhopig een goed resultaat nodig, want hij heeft na Monaco een verschrikkelijk seizoen beleefd. Of hier, of volgende week moet hij een goed resultaat neerzetten."