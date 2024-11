Leclerc zwaar teleurgesteld: "Terug in de realiteit"

Het team van Ferrari kende een redelijk tegenvallende sprint kwalificatie in Qatar. Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen niet verder dan de vierde en de vijfde tijd. Leclerc baalt als een stekker, en stelt dat Ferrari nu met de neus op de feiten wordt gedrukt.

Het raceweekend in Qatar is enorm belangrijk voor het team van Ferrari. De Italiaanse renstal kan nog altijd de constructeurstitel pakken, maar daarvoor moeten ze wel de strijd aan kunnen gaan met McLaren. In de sprint kwalificatie waren de McLarens echter een flink stuk sneller, en dat komt hard aan bij Ferrari. De Italiaanse bolides lijken het zwaar te hebben op het circuit van Losail.

Charles Leclerc was dan ook allesbehalve tevreden met zijn sessie. De Monegask noteerde de vijfde tijd en hij meldde zich balend voor de camera van F1 TV: "We hebben alles gegeven, en we zijn slechts vierde en vijfde, en dat is niet fijn als je kijkt hoe belangrijk dit weekend is. Voor welke reden dan ook presteerden we in VT1 boven onze verwachtingen. Ik zou zeggen dat dit in lijn is met wat we verwachtten. We komen nu terug in de realiteit. Na VT1 hadden we de hoop dat we het beter konden doen, maar dat gebeurde niet."