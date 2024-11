Tsunoda ziet IndyCar als toekomstige optie: "Dan zou ik dat zeker willen"

Yuki Tsunoda is momenteel volledig gefocust op zijn Formule 1-carrière, maar denkt ook al na over zijn toekomst buiten de koningsklasse. De Japanner zou graag in de voetsporen van Takuma Sato willen treden die meermaals de Indy 500 op zijn naam wist te schrijven. Hij ziet de IndyCar Series dan ook als een optie voor de toekomst.

Visa Cash App RB-coureur Yuki Tsunoda is momenteel bezig aan zijn vierde seizoen in de Formule 1. De Japanner is bezig aan een ijzersterk jaar en hoopt volgend jaar de overstap te kunnen maken naar het grote Red Bull Racing. Zijn focus ligt momenteel volledig op de Formule 1, maar kreeg in de aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas de kans om zijn eerste meters in een IndyCar-bolide te maken op de Las Vegas Motor Speedway, een oval.

Na een uitleg van zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon mocht de 24-jarige een half uur rijden in de Chip Ganassi Racing-bolide, wat tot een brede glmlach leidde bij de VCARB-rijder. Hij stelt na afloop dan ook dat hij in de toekomst graag in de voetsporen van landgenoot en meervoudig Indy 500-winnaar, Takuma Sato, zou willen treden.

"Als ik de kans krijg en ik het gevoel heb dat het het juiste moment is, dan zou ik dat zeker wel willen", vertelt Tsunoda tegenover Motorsport.com. "Ik houd van de Verenigde Staten, dus ik zou het niet erg vinden om hier te wonen. Maar ik heb het gevoel dat het nu nog niet het juiste moment is, omdat ik het me niet kan voorstellen dat ik nu al de Indy 500 rijd, een race van meer dan twee uur en met snelheden van boven de 322 kilometer per uur. Dat is voor mij een beangstigend idee. Ik kan het me niet voorstellen dat ik meer dan twee uur in die auto rijd. Voor nu richt ik me niet echt op de IndyCar, maar waarom ook niet in de toekomst?"