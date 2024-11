Mario Andretti krijgt rol bij nieuwe F1-team Cadillac

De Formule 1 heeft vandaag bekendgemaakt dat ze een principe-akkoord hebben gesloten met General Motors. Met Cadillac zal GM vanaf 2026 gaan deelnemen aan de Formule 1. De Amerikaanse racelegende Mario Andretti krijgt een rol bij het nieuwe team.

Samen met Andretti had Cadillac een bid neergelegd om deel te nemen aan de Formule 1. De FIA keurde die plannen vorig jaar goed, maar de FOM wees ze begin dit jaar af. Afgelopen weekend in Las Vegas werd duidelijk dat de rol van General Motors groter was geworden, en dat de onderhandelingen in een stroomversnelling waren geraakt. Vandaag volgde de aankondiging van het principe-akkoord, maar de naam Andretti ontbrak in het persbericht van de Formule 1.

De banden met de legendarische Amerikaanse racefamilie zijn echter niet volledig verdwenen. Cadillac laat in een persbericht weten dat Mario Andretti een rol krijgt binnen het team. De 84-jarige enkelvoudig wereldkampioen zal gaan fungeren als directeur bij de raad van bestuur van het team. In het persbericht reageert hij trots: "Mijn eerste liefde was de Formule 1, en zeventig jaar later is de paddock nog steeds mijn happy place. Ik ben heel erg blij met Cadillac, de Formule 1, Mark Walter en Dan Towriss. Ik moet mezelf nog steeds knijpen om er zeker van te zijn dat ik niet droom, om in deze fase van mijn leven nog steeds betrokken te zijn."