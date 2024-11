Wolff verklaart topprestatie van Mercedes

Het team van Mercedes kende een geweldig weekend in de straten van Las Vegas. George Russell en Lewis Hamilton bezorgden het team een machtig 1-2tje. Teambaas Toto Wolff is trots en hij weet precies waarom Mercedes dit weekend zo sterk voor de dag kwam.

De topprestatie van Mercedes werd overschaduwd door de wereldtitel van Max Verstappen, maar dat neemt niet weg dat ze sterk presteerden. Mercedes was het snelste in alle sessies, en in de race was Russell een klasse apart. De Brit reed met speels gemak weg bij zijn concurrenten en hij gaf de koppositie eigenlijk niet uit handen. Zijn teamgenoot Hamilton startte na een mislukte kwalificatie als tiende, maar hij reed zichzelf naar de tweede plaats.

Koud

Mercedes-teambaas Toto Wolff was heel erg tevreden met het resultaat van zijn team. De prestatie is opvallend, aangezien Mercedes in anderen weekenden niet wist te presteren. Bij Motorsport.com geeft Wolff een verklaring: "Het was koud. Ik denk dat je duidelijk kan zien dat dit de omstandigheden zijn waarin we sterk zijn. We waren sterk in Silverstone, in Spa en hier in Las Vegas. De kou zorgt ervoor dat de auto in de sweet spot blijft en de banden in het optimale window blijven. Het laat zien dat de auto heel, heel erg snel kan zijn. We waren op bepaalde momenten, toen George pushte, zelfs twee seconden sneller dan onze concurrentie. De rest van de dag ging het om het managen van het racetempo."

De koele omstandigheden liggen Mercedes wel. Van grote problemen hebben ze weinig last, en Wolff legt uit hoe dat precies komt: "Als we ergens anders de tractie verliezen en je wegbreekt, dan oververhit je snel. Als je hier de tractie verliest, dan helpt het de temperatuur in de banden te hebben. Er is een duidelijk patroon te zien dat sommige teams in koele omstandigheden betere prestaties laten zien. Andere teams waren beter wanneer het heet was. In Singapore waren dat bijvoorbeeld de McLarens. Ze domineerden daar. Ze konden daar controleren op de manier die ze wilden. Het is voor ons belangrijk om voor volgend seizoen daar de balans te vinden."