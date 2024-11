Lambiase maakt 2021-vergelijking: "Soms was het best intens"

Op een koude avond in Las Vegas wist Max Verstappen zich vandaag tot viervoudig wereldkampioen te kronen. In de straten van de gokstad reed Verstappen een solide en tactisch slimme race. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase is supertrots en trekt de vergelijking met 2021.

Lambiase zat dit titeljaar op de eerste rij. Hij hielp Verstappen, en hij probeerde het hoeft koel te houden op de momenten dat de Nederlander ontplofte over de boordradio. Nadat Verstappen in Vegas als wereldkampioen over de finish was gekomen, wachtte Lambiase hem op. Samen staken ze vier vingers in de lucht, en stapten ze in een Rolls-Royce. Ze werden afgeleverd bij de fonteinen van het Bellagio waar Lambiase als een soort trotse vader naar Verstappen keek.

Eenmaal teruggekeerd in de pitlane, werd Lambiase onderdeel van de festiviteiten. De race-engineer meldde zich ook bij Sky Sports om het seizoen te bespreken. Hij trok daar de vergelijking met Verstappens tumultueuze eerste wereldtitel: "Dit jaar had veel overeenkomsten met 2021. Op bepaalde momenten werd het best intens. Die buffer die we hadden, vormde het cement. Hij heeft een nieuwe stap gezet, al is dat moeilijk te geloven. De inspanning die hij bij ons heeft geleverd, het respect dat hij heeft voor alle coureurs, we hebben het allemaal gezien, maar hij hoeft er niet elk weekend te zijn en te winnen. Hij moest veel overwinnen en ik ben echt trots op hem."