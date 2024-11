'Nieuwe team gaat Cadillac F1 heten, rijdt eerst met Ferrari-motoren'

De kans is groot dat er snel nieuws komt over de komst van het nieuwe Formule 1-team. De plannen van Andretti werden eerder afgekeurd door de FOM, maar eerder deze week werd duidelijk dat General Motors een groter aandeel heeft bij de nieuwe plannen. Het team gaat waarschijnlijk Cadillac F1 heten.

Andretti probeert al jaren de Formule 1 te betreden. Ze gingen een samenwerking met General Motors-merk Cadillac aan, en de FIA keurde de plannen vorig jaar goed. Begin dit jaar bekeek de FOM de zaak, maar ze gaven geen groen licht. Tijdens het raceweekend in Las Vegas werd duidelijk dat er de gesprekken tussen de FOM en het nieuwe team steeds serieuzer werden. General Motors speelde nu een grotere rol, en Andretti verdween steeds meer naar de achtergrond.

Hoe het team gaat heten, en hoe ze in 2026 de sport betreden, was tot nu toe onduidelijk. Volgens persbureau AP is daar nu meer duidelijkheid over gekomen. AP meldt dat het team gaat rijden onder de naam Cadillac F1, en dat ze eerst met motoren van Ferrari gaan rijden. General Motors kan pas vanaf 2028 eigen motoren gaan leveren. Volgens AP wordt de komst van het elfde team volgende week wereldkundig gemaakt. Het nieuws wordt nog niet in Las Vegas officieel gemaakt, omdat het dan de spotlights van dit evenement kan wegnemen.