Sainz stipt potentieel voordeel voor Verstappen aan tijdens GP Las Vegas

Max Verstappen en Red Bull Racing hebben het dit weekend erg lastig in Las Vegas. Dat heeft vooral te maken met de achtervleugel van het team uit Milton Keynes, die ervoor zorgt dat Red Bull een gebrek aan snelheid heeft op de rechte stukken. Volgens Carlos Sainz kan Verstappen toch een mogelijk voordeel van de achtervleugel hebben.

Red Bull-coureur Max Verstappen kan dit weekend zijn vierde wereldtitel gaan binnenslepen, maar deze taak is wel lastiger geworden door een keuze die Red Bull al voorafgaand aan dit seizoen heeft gemaakt. Het team uit Milton Keynes heeft voor de circuits met veel rechte stukken, zoals Monza en het Las Vegas Strip Circuit waarop dit weekend wordt geracet, geen low downforce-achtervleugel ontwikkeld en dus moet het team met een high downforce-achtervleugel racen dit weekend waar wat happen uit zijn gefreesd.

Dit zorgt ervoor dat Red Bull op de rechte stukken veel meer drag heeft, wat ten koste gaat van de rechte lijnsnelheid van de RB20. In 2022 en 2023 maakte de Oostenrijkse formatie ook op low downforce-circuit gebruik van deze achtervleugel en wist het team ook geregeld te winnen, maar toen beschikte het team nog over een dominante auto, waardoor Red Bull met dit exemplaar kon racen op dat soort circuits. Vandaag de dag heeft Red Bull het veel lastiger in de Formule 1 en kan het alle tienden gebruiken om vooraan mee te kunnen strijden, waardoor de twee à drie tienden die Verstappen naar eigen zeggen per ronde tekortkomt dit weekend door de achtervleugel, de Nederlander tijdens de race wel eens heel duur kan komen te staan.

"Dan kan hij ook zomaar meedoen"

Al kleeft er volgens Carlos Sainz, die vanaf P2 zal starten, mogelijk ook een voordeel aan de achtervleugel die Red Bull dit weekend gebruikt. Naast de drag genereert deze achtervleugel namelijk meer downforce en dat zou volgens de Spanjaard kunnen helpen bij het managen van de banden, zo geeft hij aan tijdens de persconferentie als hem gevraagd wordt wie hij als concurrenten ziet voor de winst in Las Vegas.

Hij ziet in George Russell een geduchte concurrent, maar sluit ook Verstappen vanwege zijn achtervleugel niet uit. "Max misschien ook wel. Met zijn auto met meer downforce kan hij misschien beter met zijn banden omspringen als het aankomt op graining. Dan kan hij ook zomaar meedoen", stelt Sainz.