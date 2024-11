Perez had meer verwacht: "Had het gevoel dat ik goede progressie boekte"

Sergio Perez kende een teleurstellende kwalificatie in Las Vegas. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur viel al af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Perez had het gevoel dat hij een goede progressie boekte, maar achteraf bleek dat niet goed genoeg te zijn.

Perez was in Las Vegas weer veel langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan kon het tempo niet bijhouden en hij streed vrijwel de hele sessie mee om de tijden in het achterveld. Zijn laatste rondetijd was allesbehalve snel, en hij kwam niet verder dan de zestiende tijd. Zelfs de coureurs van zusterteam VCARB waren sneller, wat dus betekent dat Perez de langzaamste Red Bull-coureur van de dag was.

Perez was na afloop niet zo blij met zijn resultaat. De Mexicaanse coureur baalde na de zoveelste teleurstelling van het jaar. Na zijn snelle exit meldde hij zich bij Sky Sports om zijn kwalificatie te bespreken: "Ik wilde zeker meer vandaag, en ik had het gevoel dat ik goede progressie boekte, maar uiteindelijk was dat niet goed genoeg. Uiteindelijk bleek het een best lastige sessie. De racepace zag er meer competitief uit dan eerder dit weekend, dus ik kijk wel uit naar de race van morgen." Perez zal morgen een inhaalrace moeten rijden om in aanmerking te komen voor de punten.