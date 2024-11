Wolff baalt stevig na kwalificatie: "Hadden met beide auto's op eerste rij kunnen staan"

Het team van Mercedes beleeft een geweldig weekend tot dusver in Las Vegas. De renstal uit Brackley is in alle sessies de snelste geweest en zal morgen met George Russell vanaf pole gaan starten, terwijl Lewis Hamilton vanaf P10 moeten gaan starten. Het zorgt ervoor dat teambaas Toto Wolff flink baalt, want er had een Mercedes 1-2 ingezeten, stelt de Oostenrijker.

Mercedes heeft het sinds de zomerstop erg lastig. Het team van George Russell en Lewis Hamilton won voor de zomerstop nog drie van de vier Grands Prix, maar na de korte break kan het team zich niet meer mengen in de strijd om de overwinning. Beide coureurs worstelen enorm met de W15, waardoor het team slechts één podiumfinish scoorde sinds de zomerbreak.

Maar dit weekend in Las Vegas lijkt alles anders te zijn. Russell en Hamilton zitten er constant goed bij en tijdens alle vrije trainingen was het een Mercedes-coureur die op P1 stond. Deze vorm hoopte de formatie uit Brackley door te trekken naar de kwalificatie en dat lukte uitstekend, want George Russell ging er uiteindelijk met de pole vandoor. Teambaas Toto Wolff is daar onwijs blij mee, maar kan toch niet geheel tevreden zijn. Hamilton kwam namelijk niet tot een snelle tijd door wat foutjes in Q3, waardoor hij niet verder kwam dan P10. Wolff baalt dan ook dat Mercedes een mogelijk 1-2'tje mis is gelopen.

"Ja, de auto was onwijs snel", begint de Oostenrijker tegenover Viaplay. "Het is bitterzoet, want we hadden met beide auto's op de eerste rij kunnen staan. Dat had ons ook meer mogelijkheden voor morgen gegeven. Maar over het algemeen was het een goede dag."

"Als we dat toch eens zouden weten"

Maar waardoor komt het dat de Zilverpijlen dit weekend opeens zo snel zijn? "Als we dat toch eens zouden weten", vertelt de teambaas lachend, waarna hij op serieuze toon verder gaat. "Nee, we zijn één van de weinige teams die meer uit de auto kunnen halen onder koude omstandigheden en op banen met weinig grip. We hadden minder problemen met de graining in vergelijking met de andere teams. Maar we gaan morgen zien of dat ook weer zo zal gaan uitpakken. Hopelijk kunnen we dat morgen weer laten zien."

Is een overwinning mogelijk?

Mercedes heeft met Russell een goede uitgangspositie om de race te kunnen winnen. Bovendien lijken andere teams veel meer problemen met de banden te hebben in vergelijking met het Duitse team. Betekent dit dan ook dat een overwinning een realistisch doel is voor Mercedes? "Dat is lastig te zeggen. Bij veel concurrenten hebben we gezien dat de linker voorband erg snel te maken krijgt met graining en dat de achterbanden ook last krijgen, dus we gaan het zien", besluit de man uit Wenen.