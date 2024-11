Dag 1 in Las Vegas: De Amerikaanse Droom

Op het stratencircuit in Las Vegas werden vannacht en vanochtend de eerste en de tweede vrije training verreden. Op de baan gebeurde er veel, maar na afloop ging het vooral over wat er naast de baan gebeurde. Een elfde team lijkt namelijk dichterbij dan ooit te zijn.

Al jaren aast Andretti op een plekje op de grid in de Formule 1. Eerst wilden ze een team overnemen, en daarna wilden ze een eigen team opzetten. De FIA vond dat een goed idee, maar bij de FOM hadden ze er geen zin in. Begin dit jaar werden de plannen van Andretti afgewezen door de hoge heren van de Formule 1, maar de deur werd niet helemaal dichtgegooid. De aanwezigheid van General Motors bij het project zorgde namelijk voor interesse vanuit de Formule 1.

Delegatie

Met hun merk Cadillac wilde GM zelf krachtbronnen gaan maken, maar dat kunnen ze pas gaan doen vanaf 2028. Bij Andretti gingen ze hard door met hun plannen en trokken ze zelfs Pat Symonds aan. Daarnaast openden ze een nieuw onderkomen in Silverstone. Het was opvallend, want ze hadden nog altijd geen groen licht ontvangen vanuit de FOM. Wekenlang was het stil, al opende het Amerikaanse ministerie van Justitie wel een onderzoek.

In Las Vegas werd er rondom de vrije trainingen een delegatie van Andretti gespot. Deze delegatie stond niet langer onder leiding van Michael Andretti, want Dan Towriss is nu de nieuwe grote man van het team. Daarnaast verschenen er op LinkedIn vacatures voor onder meer een race engineer en een performance engineer. Het leek erop dat er iets speelde, en vlak na de tweede vrije training lekte uit dat een deal met de FOM dicht bij was.

General Motors

Beetje bij beetje lekte er informatie uit. Al snel werd duidelijk dat Andretti niet langer de kartrekker was van de plannen, de invloed van General Motors was groter geworden. Sterker nog, het lijkt erop dat het team onder de vlag van Andretti de Formule 1 kan gaan betreden. Ineens ziet de toekomst er positiever uit, want het voorstel van General Motors is zeer aantrekkelijk voor de Formule 1.

Als GM toestemming krijgt, dan zijn ze al heel ver. Andretti is immers nooit gestopt met het treffen van voorbereidingen voor 2026. Er heeft al een schaalmodel in de windtunnel van Toyota in Keulen gestaan, en volgens Motorsport.com neemt GM mogelijk ook het onderkomen van Andretti in Silverstone over. In 2026 kunnen ze al gaan deelnemen, al moeten ze het in de eerste twee jaar wel met klantenmotoren gaan doen.

Iedereen een winnaar

Fans reageerden op sociale media enthousiast op het nieuws. Maandenlang heerste er frustratie over de afwijzing van Andretti, maar nu werd in de Verenigde Staten bekend dat een echt Amerikaans team op de drempel van de Formule 1 staat. Het is een win-winsituatie. De Formule 1 krijgt met GM een enorme autobouwer in de sport, en GM, en een beetje Andretti, krijgen de kans. Ook twee nieuwe coureurs kunnen de kans krijgen, en daarnaast kunnen er weer nieuwe sponsors de sport betreden. Terwijl in Las Vegas de nacht begon, ging het zonnetje schijnen voor GM.