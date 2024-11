Balende Mick Schumacher deelt mysterieus statement

De kans is klein dat Mick Schumacher een comeback gaat maken in de Formule 1. De Duitser liep dit jaar weer een zitje mis, en zijn toekomstplannen zijn nog onduidelijk. Schumacher lijkt te balen, en hij deelt een geheimzinnig statement met zijn fans op Instagram.

Schumacher verloor eind 2022 zijn Formule 1-zitje bij Haas. Hij tekende een contract als reservecoureur bij Mercedes met de hoop terug te kunnen keren in de koningsklasse. Voor 2024 werd hij door geen enkel team gezien als een optie, en verlegde hij zijn aandacht naar het WEC. Hij ging daar rijden voor het Hypercar-team van Alpine, maar hij bleef hopen op een Formule 1-zitje. Hij werd bij meerdere teams genoemd, maar dat leverde hem geen zitje op.

Schumacher lijkt te balen van het feit dat hij een zitje is misgelopen. Afgelopen weekend deelde de Duitser een geheimzinnig statement op zijn Instagram-pagina: "Het leven gaan niet altijd zoals gepland, en het kan zwaar zijn om om te gaan met tegenslagen. Maar elke uitdaging is een kans om te leren, te groeien en sterker terug te komen. Dit is slechts een hoofdstuk, niet het hele verhaal. De reis gaat verder, en ik ben vastberaden om boven alles uit te stijgen. Bedankt voor jullie steun, het betekent veel voor me."