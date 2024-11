Jordan wil nieuw steward-systeem: "Hebben eerlijkheid en rechtvaardigheid nodig"

In de afgelopen weken was er veel te doen over de stewards. Na een aantal flinke straffen voor Max Verstappen ontstond er een discussie over partijdigheid en inconsistentie. Eddie Jordan vindt het geen slecht idee om het huidige steward-systeem aan te passen.

In Austin, Mexico en Brazilië ging het veelvuldig over de stewards. De straffen die werden uitgedeeld waren volgens sommigen inconsistent. Er werd bijvoorbeeld gewezen naar de straffen die Max Verstappen ontving in Mexico, en de straf van Lando Norris in Austin. In Brazilië werd Verstappen bestraft na een moment onder de Virtual Safety Car in de sprintrace. Deze straffen zorgde voor ergernis. Driver steward Johnny Herbert ontving veel kritiek, aangezien hij de straffen die hij uitdeelde besprak in analyses op gokplatformen.

Afgewezen

Het zorgde ervoor dat veel mensen kritischer gingen kijken naar de stewards. Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan snapt dat wel. Een aangepast systeem zou hij niet erg vinden, zo laat hij weten in zijn podcast 'Formula for Success': "Die hele steward-situatie is echt heel lastig. Ik denk namelijk dat het allemaal niet zo leuk is. Toen ik stopte is mij ook wel eens gevraagd of ik steward wilde worden. Ik weet niet waarom ik dat toen niet gedaan heb. Emanuele Pirro was toen steward, Derek Warwick en Stefan Johansson ook. Toentertijd waren er dus veel heren steward. Martin Donnely ook, en iedereen liet duidelijk weten het echt leuk te vinden. Ze zeiden allemaal dat ik ook als steward aan de slag moest gaan. Ik heb toen besloten dat niet te doen. Ik weet niet waarom, maar ik ben blij dat ik dat toen heb geweigerd."

VAR

Jordan vindt niet dat het huidige steward-systeem goed werkt. De Ierse oud-teambaas hoopt dat er kritischer naar het systeem gaat worden gekeken door de FIA: "Ik vind dat we, als we in zo'n prestigieuze sport als de Formule 1 zo'n grote hoeveelheid geld ter beschikking hebben, uit moeten kijken dat we niet in een soort VAR-situatie terechtkomen zoals we kennen uit het voetbal."

Betalingspakket

De stewards in de Formule 1 worden momenteel niet betaald. Het kan worden gezien als een soort vrijwilligersbaantje, en Jordan hoopt op verandering: "We hebben eerlijkheid en rechtvaardigheid nodig, maar ook mensen die vakkundig zijn. Daarmee bedoel ik eigenlijk dat we een soort rechters nodig hebben, maar ik denk ook dat er een soort betalingspakket hoort te zijn voor de stewards. Het is dan ook haalbaar en logischer voor hen om in de ochtend samen te komen en daar ook de coureurs voor uit te nodigen, om zo te overleggen hoe iedereen over bepaalde onderwerpen denkt."