Hill stopt als analist bij Sky Sports

Damon Hill is met groot nieuws naar buiten gekomen. De Britse oud-coureur heeft namelijk aangekondigd dat hij stopt met zijn rol als analist bij het Britse Sky Sports. Het is nog niet bekend wat Hill in de toekomst gaat doen en of hij ergens anders analyses gaat geven.

Enkelvoudig wereldkampioen Hill zorgde in de afgelopen jaren regelmatig voor headlines. De Brit was scherp in zijn analyses, en in de afgelopen weken zorgde hij voor ophef. Zijn kritiek op Max Verstappen viel niet goed bij de Nederlander en Red Bull. Red Bull-teambaas Christian Horner kon het dan ook niet laten om in Brazilië een klein sneertje uit te delen aan Hill. Het was waarschijnlijk Hills laatste race als Sky-analist.

Hill heeft zelf bekendgemaakt dat hij gaat stoppen als analist bij de Britse zender. In een bericht op X spreekt hij zich uit: "Het waren dertien fantastische jaren bij Sky Sports, maar aan alle goede dingen komen een eind. Ik zal de meest indrukwekkende groep professionals waar ik mee heb mogen werken gaan missen. Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen." Bij zijn boodschap plaatst Hill twee foto's met Martin Brundle en Johnny Herbert. Hill was ook regelmatig te gast in de F1 Nation Podcast, het is nog niet duidelijk over hij hier wel mee doorgaat.