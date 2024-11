Brundle vond 2021 onaangenaam: "Gevangen in het vuurgevecht"

In de afgelopen weken ging het in de Formule 1-wereld weer veelvuldig over partijdigheid. Er werd gewezen naar de Britse media, en ook naar de zender Sky Sports. Martin Brundle vindt het een lastige discussie, en hij stelt dat Abu Dhabi 2021 de meest onaangename tijd als commentator voor hem is geweest.

Sky Sports heeft de uitzendrechten van de Formule 1 in het Verenigd Koninkrijk in handen. Het commentaar van de zender wordt echter in zeer veel landen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat er veel discussies worden gevoerd over de partijdigheid van de zender. Ze worden ervan beschuldigd dat ze soms wat kritisch zijn op onder meer Max Verstappen. De discussie werd in de afgelopen weken veel gevoerd, maar het is al geruime tijd aan de gang.

Onaangenaam

Oud-coureur Martin Brundle is al sinds jaar en dag de co-commentator bij de Britten. De Sky-commentator kent de discussie en wijst in de podcast van Sky Sports F1 naar de veelbesproken Grand Prix van Abu Dhabi in 2021: "De meest onaangename tijd die ik in al die jaren als commentator heb meegemaakt, was Abu Dhabi 2021 en 2021 in het algemeen. Het ging er zo heftig en agressief aan toe tussen Mercedes en Red Bull. Sky kwam daar een beetje tussenin te staan."

Vuurgevecht

Brundle vond het in 2021 een lastige situatie. De Britse oud-coureur wijst naar de strijd tussen Max Verstappen en Red Bull en Lewis Hamilton en Mercedes: "We zaten eigenlijk gevangen in het vuurgevecht. En elk team had het gevoel dat als je niet voor hen was, dat je tegen hen moest zijn. En dat voelden ze allebei. Het was eigenlijk heel erg ongemakkelijk, die hele fase. Maar de vriendschappen bleven en we gingen allemaal verder."