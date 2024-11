Porsche sluit nieuwe Le Mans-kans voor Vettel niet uit

De kans is aanwezig dat Sebastian Vettel aankomend jaar zijn comeback maakt in de internationale autosport. De Duitse viervoudig wereldkampioen Formule 1 kan namelijk deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Bij Porsche zetten ze de deur voor hem open.

Vettel stopte eind 2022 als Formule 1-coureur. De Duitser nam afscheid van de racerij, maar nam met enige regelmaat nog plaats achter het stuur. Hij reed een aantal demoruns in klassieke Formule 1-wagens, en hij liet zijn neus zien in de paddock. Begin volgend jaar neemt hij ook deel aan de Race of Champions in Australië. Daarnaast werkte hij dit jaar een aantal tests af voor het Hypercar-team van Porsche.

Achterhoofd

Vettel werd in verband gebracht met een deelname aan de 24 uur van Le Mans, maar dat kwam er niet van. In 2025 zou dit wel kunnen gebeuren, want Porsche zet waarschijnlijk weer een derde auto in. Porsche-kopstuk Urs Kuratle legt het uit aan Sportscar365: "We komen één coureur te kort, dat klopt wiskundig gezien. We moeten er natuurlijk over nadenken, toen we met die beslissing kwamen. Dat is iets wat we aan het evalueren zijn, maar er is nog geen naam. Er staat nog niets vast, het is nog niet besloten, maar we hebben het duidelijk in ons achterhoofd."

Vettel

De naam van Vettel wordt vanzelfsprekend genoemd. Ook bij Porsche weten ze dat, maar ze willen nog niet op de zaken vooruit lopen. Als Kuratle hiernaar wordt gevraagd, blijft hij op de vlakte: "Ik sluit het niet uit. Sebastian en Porsche AG hebben een vriendschappelijke relatie. Ze praten met elkaar. Ik kan het op dit moment niet uitsluiten, maar het staat ook zeker niet vast."