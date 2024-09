Verschoor: ''We hadden gemakkelijk in de top vijf kunnen staan''

Rirchard Verschoor kende tot dusver veel ups and downs in de Formule 2. De coureur uit Benschop moest meerdere keren zijn eremetaal inleveren door diskwalificaties en had motorpech in Monaco bij een comfortabele leidende positie. De Trident-rijder revancheerde zich in de laatste paar maanden met onder andere een sterke zege in de hoofdrace in Azerbeidzjan. Het seizoen in de opstapklasse is bijna voorbij met nog twee ontmoetingen voor de boeg in Qatar en Abu Dhabi begin december. Toch wilde Verschoor alvast terug kijken op 2024.



"Het is een moeilijk seizoen geweest, helaas niet wat we echt hadden gehoopt'', begon de Nederlander iets wat teleurgesteld tegenover de officiële website van de Formule 2. ''Vanaf het moment met de nieuwe wagens, was het een behoorlijke uitdaging, zoals je overal in het veld kon zien. Er waren teams die moeite hadden met de auto om hem op tempo te krijgen'', onder andere doelend op de topteams van PREMA en ART. "We hebben een aantal goede races gehad, maar ook een aantal waarin we werden gediskwalificeerd of problemen hadden of er gebeurde iets waardoor we geen punten konden scoren.''



Verschoor scoorde vaak door buiten zijn schuld om een nulscore en verloor hierdoor een vracht aan punten en een goede klassering in de stand. "Het is altijd makkelijk om het zo te zeggen, maar als je alleen de races telt die we hebben gewonnen en Monaco, hadden we op dit moment gemakkelijk in de top vijf kunnen staan. Dus het ziet er allemaal wat slechter uit dan het is, maar het is niet het seizoen waarop we hadden gehoopt."

Toch was het niet altijd kommer en kwel. In de laatste zeven wedstrijden pakte Verschoor vier podiumplaatsen en één overwinning. De weg omhoog lijkt te zijn gevonden en de 23-jarige kan verklaren waarom. “Ik denk dat we veel hebben geleerd van de slechte weekenden. Dat is het enige positieve van een slecht weekend, je leert veel. Uiteindelijk moet je verbeteren en het is jammer dat we die weg hebben moeten bewandelen.''



Voor Verschoor waren de diskwalificaties frustrerend. Hij uitte dat publiekelijk door na zijn podiumfinish in Hongarije het resultaat niet te vieren met zijn team. De dag verloor de Nederlander zijn zege achter de groene tafel door een fout van zijn werkgever. “Het is jammer dat dit soort dingen gebeuren, en ik wou dat ze dat niet deden, maar ik had niet verwacht dat dit soort dingen zo vaak zouden gebeuren, maar soms gebeuren er onverwachte dingen in de motorsport.''

Die onzekerheid speelt hem nog steeds parten bij elke podiumfinish. ''Uiteindelijk, als je een goede of slechte race rijdt, begin je het volgende weekend altijd weer vanaf nul, dus je moet altijd opnieuw presteren. Zo zie ik het. Het enige probleem is dat ik nu, als ik op het podium sta, eerst moet kijken of ik het mag behouden. Dus het geluk kan een beetje ontbreken, zoals toen ik op het podium stond in Boedapest en we weer werden gediskwalificeerd, maar toen waren Monza en Bakoe natuurlijk weer aardig en was alles prima, dus we gingen weer in de juiste richting.''