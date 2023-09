Verschoor teleurgesteld over sprintrace ondanks derde plek

Richard Verschoor scoorde een derde plek in de sprintrace, maar volgens de Van Amersfoort Racing zat er meer in het vat. Volgens de Nederlander verloor hij de wedstrijd aan het begin in een race die werd gewonnen door Frederik Vesti. Victor Martins werd tweede.

Verschoor startte als tweede. Ralph Boschung mocht door de reverse-grid-regel als eerste beginnen. Vesti stond daarachter. De 22-jarige joeg op de eerste plek na een puike start en legde uit hoe hij het ervaarde.

"Ik zag dat Fred ook een goede start had, ik was erg blij met de mijne, maar ik wist dat we zij aan zij met drie auto's. Toen zag ik Ralph zich verremmen. Helaas had Fred een goede exit in bocht 4 en pakte hij de leiding. Ik ben daar teleurgesteld over, omdat ik het gevoel heb dat als ik vooraan had kunnen blijven, we het tempo hadden, vooral tegen het einde, om te winnen."

"Ik had het in het begin erg moeilijk, dat is voor mij waar ik de race verloor. Als ik wat meer tempo had gehad, had ik nog wat meer kunnen verbeteren, maar vanaf halverwege de race voelde ik me snel, dus het was gewoon een beetje jammer aan het begin."

Verschoor verklaarde wat er precies mis ging in de openingsfase. "Het zat vooral bij het ingaan van de bochten, ik had er niet het vertrouwen in en de auto voelde niet lekker aan bij het insturen. Ik heb het gevoel dat ze daar in het begin veel sneller waren."

De Nederlander start de hoofdrace als negende en waagt zich niet aan een gedurfde voorspelling. "Ik denk dat we de auto voor zondag een beetje moeten verbeteren en kijken waar ik mezelf kan verbeteren, maar in Monza weet je nooit wat er gebeurt, dus ik houd mijn hoofd naar beneden en probeer een goede strategie te hebben en dan zullen we zien.