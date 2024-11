Lawson vindt Brits volkslied bij zege McLaren belachelijk

Liam Lawson vindt het complete 'bullshit' dat McLaren het Britste volkslied laat afspelen na een zege, terwijl oprichter Bruce McLaren net als de VCARB-rijder zelf uit Nieuw-Zeeland komt . ''Het klopt gewoon niet'', begon de 22-jarige, opgetekend door Planet F1. ''Het is een Nieuw-Zeelands team, de naam is nog steeds McLaren. Ik snap er niks van.''



Bruce McLaren startte zijn team in 1966 in Engeland en reed daarmee onder de Britse vlag. Sindsdien is de nationaliteit van het team ook niet meer aangepast. Dat verbaast Lawson ook. ''Red Bull speelt het Oostenrijkse volkslied en het team is gevestigd in Groot-Brittannië. McLaren is gevestigd in Groot-Brittannië, maar het is een team uit Nieuw-Zeeland.''



Nieuw-Zeeland kent ruim vijf miljoen inwoners, maar heeft aardig wat bekende rijders voortgebracht, waaronder Denny Hulme (acht F1-zeges), Scott Dixon (zesvoudig IndyCar-kampioen) en Chris Amon (elf F1-podia). Bruce McLaren hoort ook in dat rijtje en Lawson vindt dat juist daarom dat McLaren moet switchen naar het eigen volkslied. ''Eerlijk gezegd, vooral als je uit Nieuw-Zeeland komt, want Bruce McLaren is een absolute legende.” Op dit moment is McLaren in handen van Bahreinse en Amerikaanse eigenaren.



Wat vindt jij?



GPToday.net heeft een poll uitgezet met de vraag: Moet McLaren switchen naar het Nieuw-Zeelandse volkslied?