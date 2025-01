Tweevoudig IndyCar-kampioen sluit zich aan bij managementbedrijf Alonso

Tweevoudig IndyCar-kampioen Will Power heeft zich aangesloten bij A14, het managementbedrijf van Fernando Alonso. De Australiër hoopt met behulp van het management van de tweevoudig F1-wereldkampioen zijn toekomst in de IndyCar Series te kunnen verlengen.

Het IndyCar-seizoen 2024 mondde uiteindelijk uit in een titelstrijd tussen tweevoudig IndyCar-kampioenen Alex Palou (Chip Ganassi Racing) en Will Power (Penske). Laatsgenoemde moest tijdens de laatste race van het seizoen op de Nashville Superspeedway 33 punten goedmaken op zijn Spaanse titelrivaal, maar een losse gordel maakte al snel een einde aan de titelaspiraties van Power.

Aflopend contract

De man uit Toowoomba, die in 2022 zijn laatste IndyCar-kampioenschap op zijn naam schreef, gaat dit jaar alweer aan zijn zeventiende seizoen beginnen bij het team van Roger Penske en hoopt aankomend seizoen opnieuw voor de titel te gaan. Het zou mogelijk ook de laatste keer kunnen zijn dat de man met de meeste pole uit de IndyCar-geschiedenis (70 stuks) voor de titel kan gaan.

Zijn contract bij Penske loopt aan het einde van 2025 af en er gaan steeds meer geruchten rond dat David Malukas, die aankomend seizoen naast Santino Ferrucci zal gaan racen bij AJ Foyt - dat een technische samenwerking heeft met Penske -, het stoeltje van Power zal gaan overnemen na aankomend IndyCar-seizoen.

A14

Power, die erom bekendstaat dat hij nooit een agent of manager heeft gehad en dus altijd zelf zijn contractonderhandelingen doet, heeft zich nu toch aangesloten bij een managementbedrijf. De Indy 500-winnaar van 2018 heeft zich namelijk aangesloten bij A14, het managementbedrijf van tweevoudig wereldkampioen F1, Fernando Alonso.

De 44-jarige Power, die eerder deze week tegenover AP News nog aangaf minimaal vijf jaar competitief te kunnen zijn in de IndyCar Series, wordt bij A14 onder meer herenigd met zijn voormalig Penske-teamgenoot Oriol Servià, die de vertegenwoordiger van A14 is in de Verenigde Staten.

Power enthousiast

Op Instagram geeft Power aan dat hij met de hulp van A14 en hun contacten zijn IndyCar-loopbaan hoopt te kunnen verlengen. Bovendien hoopt hij op een deelname aan de legendarische race: de 24 uur van Le Mans.

"Ik ben erg enthousiast over deze samenwerking met Oriol, Fernando en A14 Management. Ze zullen zeer nuttig zijn voor mijn toekomst in de IndyCar en andere inspanningen buiten IndyCar, zoals Daytona en de 24 uur van Le Mans, wat altijd een droom van mij is geweest om aan deel te nemen. Oriol Servia is al heel lang een vriend van mij en één van de beste teamgenoten die ik ooit heb gehad. Fernando Alonso is iemand die ik al heel lang bewonder en voor wie ik enorm veel respect heb voor alles wat hij heeft bereikt. Ik denk dat de combinatie van Oriol en Fernando en de contacten die zij hebben niet beter bij mij passen."