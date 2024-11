Russell boos op de FIA: "Gok dat ze van actie houden"

De Braziliaanse Grand Prix van afgelopen weekend was een groot spektakelstuk. De regen zorgde voor een extra uitdaging, maar ook voor de nodige problemen. George Russell is niet blij met de FIA, want hij vindt dat het op een gegeven moment te gevaarlijk werd.

De starttijd van de race was al naar voren gehaald om te voorkomen dat er geen actie zou zijn. De regen kwam echter nog steeds met bakken uit de hemel. Nadat de eerste coureurs de pitstraat hadden opgezocht, begon het nog harder te regenen. De baan veranderde in een soort rivier. De Safety Car werd naar buiten gestuurd, maar de omstandigheden waren zeer slecht. Pas nadat Franco Colapinto was gecrasht, koos de wedstrijdleiding voor de rode vlag.

Boot

Mercedes-coureur George Russell vindt dit een verkeerde keuze. Hij vond het veel te gevaarlijk, en hij legde zijn mening over deze zaak na afloop uit aan Sky Sports: "Als de baan opdroogt, dan is het meestal een beslissing van het team om naar slicks te wisselen. Als het natter wordt, maakt de coureur vaak de keuze om van slicks naar inters of van inters naar wets te wisselen. Ik had er alle vertrouwen in dat het een Safety Car of een rode vlag zou worden, want het was alsof ik een boot bestuurde."

Geschokt

Het duurde dus vrij lang voordat de wedstrijdleiding echt ingreep. Op het moment dat de Safety Car de baan op werd gestuurd, reden veel coureurs al zeer langzaam rond om de auto op de baan te houden. Russell is dan ook niet blij met de FIA: "Om eerlijk te zijn was ik geschokt. Ik kon mijn voet niet op het gaspedaal houden op het rechte stuk. Ik had last van aquaplanning, dus het waren een paar zeer gevaarlijke rondjes. Maar ze houden van actie, gok ik."