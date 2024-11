Verstappen verklaart zege: "De auto had een fijne balans"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Braziliaanse Grand Prix op zijn naam. Verstappen reed een ijzersterke race in de stromende regen. Hij startte op de zeventiende plek, en hij vocht zich naar voren. Verstappen onthult op welk moment hij wist dat hij de race kon winnen.

Verstappen maakte in de openingsfase van de race veel plekken goed. Hij reed al snel vlak achter de kopgroep, en een strategische gok van Red Bull pakte goed uit. Red Bull koos ervoor om Verstappen niet naar binnen te halen onder de Virtual Safety Car, en ze gokten op een rode vlag. Die rode vlag kwam er ook, en daardoor verloor Verstappen geen tijd met een bandenwissel.

Verstappen greep daarna bij de tweede herstart de leiding. De Nederlander legde tijdens de persconferentie uit op welk moment hij wist dat hij kon winnen: "Toen ik Esteban inhaalde in bocht. Ik bedoel, daarvoor was de pace er, maar ik probeerde het rustig op te bouwen. Na de rode vlag was de herstart namelijk best snel. Toen de Safety Car de baan op kwam, begon ik hem bij te halen. Maar de banden waren heel erg koud. En bij de herstart kwam ik ernaast. Vanaf dat punt probeerde ik op de banden te letten, want je weet nooit wat er gaat gebeuren aan het einde van de race. De slijtage is hier altijd heel hoog. Maar ja, het voelde goed. De auto had een fijne balans. Ik moest me concentreren om geen fouten te maken, want de ondergrond was nog steeds heel erg glad."