Norris verrast zichzelf met pole: "Ik had het heel zwaar"

De kwalificatie in Brazilië was een bizar spektakel. De sessie zat bomvol rode vlaggen en controversiële momenten. Uiteindelijk kwam Lando Norris als snelste bovendrijven. Norris reed een sterke kwalificatie en hij was heel erg blij met zijn pole position voor de race van vanmidag.

Na de hevige regenval op zaterdag, had men besloten om de kwalificatie naar vandaag te verplaatsen. Door een grote hoeveelheid rode vlaggen duurde de kwalificatie bijna twee uur. Max Verstappen was snel, maar door een controversiële timing van een rode vlag in Q2 viel hij af. Zijn titelrivaal Lando Norris moest toeslaan, en dat deed hij. De Brit reed een geweldig rondje en dat leverde hem de pole position op.

Norris was na afloop zeer tevreden met zijn rondjes. Hij hield het hoofd koel in de extreem moeilijke omstandigheden. Hij sprak zich uit bij interviewer van dienst James Hinchcliffe, de Brit vond het een verrassend resultaat: "Er was vandaag veel aan de hand, maar ik ben heel erg blij. Ik had het heel zwaar aan het begin van de kwalificatie. Ik moest heel veel werk doen en ik voelde me niet comfortabel, dus dat ik dat de pole pak.. Ik moest heel hard werken tijdens de kwalificatie. Ik moest me op veel gebieden verbeteren, en dat heb ik gedaan. Aan het einde voelde ik me goed. Dit is een geweldig resultaat voor ons."