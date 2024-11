Horner opgewekt: "We beginnen dingen te begrijpen"

Max Verstappen kwam als derde over de streep in Brazilië. De Nederlander reed een goede sprintrace, en na afloop zag hij veel positieve zaken. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner was opgewekt en hij stelt dat zijn team een aantal zaken begint te begrijpen.

Verstappen reed een goede sprintrace op het circuit van Interlagos. De Nederlander reed geruime tijd achter Charles Leclerc, en hij kon de Ferrari prima bijhouden. In de slotfase pakte hij de derde plaats van Leclerc af, maar onderzochten de stewards wel een moment tijdens de Virtual Safety Car-periode. Dat neemt echter niet weg dat de pace van Red Bull en Verstappen er goed uitzag.

Red Bull-teambaas Christian Horner was ook heel erg blij met de racepace. Door zijn landgenoten van Sky Sports werd hij echter eerst gevraagd naar het onderzoek van de FIA: "Op alles wat wij kunnen zien oogt het oké, maar laten we het afwachten." Verstappen ontving later wel een tijdstraf van vijf seconden. Over de snelheid van Verstappen was hij te spreken: "Ik denk dat het meest bemoedigende in de race was dat de pace goed genoeg was om 24 rondjes lang vlak achter een andere auto te rijden, en om Charles in te halen. Dat was bemoedigend. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die we beginnen te begrijpen."