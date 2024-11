Racepace stemt Verstappen tevreden: "Vandaag was het goed"

Max Verstappen kwam vandaag als derde over de streep in de sprintrace in Brazilië. Toch moet hij vrezen voor deze positie, aangezien hij mogelijk een overtreding heeft gemaakt onder de Virtual Safety Car. Na afloop van de sprintrace was Verstappen in ieder geval redelijk tevreden.

Verstappen begon als vierde aan de sprintrace en hij leek op weg te zijn naar de derde positie, maar hij verloor bij de start zijn positie aan Charles Leclerc. Hij moest dus eerst de Ferrari inhalen voordat hij de jacht op de McLarens kon openen. In de achttiende ronde wist hij Leclerc in te halen, en werd hij aangespoord om te gaan jagen op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. De Virtual Safety Car werd echter ingeschakeld, en Verstappen kon niet toeslaan in de laatste bochten.

Direct na de sprintrace werd duidelijk dat Verstappen mogelijk een overtreding had gemaakt onder de VSC, en daarvoor moet hij naar de stewards. Tijdens de ceremonie in het parc fermé wist Verstappen dit nog niet. Hij sprak zich hier uit bij interviewer van dienst Naomi Schiff: "Het was een tricky race, maar ik denk dat de pace goed was aangezien we de hele tijd in de DRS konden zitten. Daar ben ik best blij mee. Het duurde een beetje lang met Charles, maar in een DRS-trein is het heel hard om aan te vallen. Ik moest wachten op een foutje, en dat gebeurde. Daar kon ik mijn voordeel uit halen. Het was veelbelovend, het was goed. Dit is de racepace. Morgen gaat het misschien regenen, dus er zijn veel onduidelijkheden. Vandaag was in ieder geval goed."