Dag 2 in Brazilië: Regen dwingt FIA tot een wijs besluit

Gisteren werd op het Autódromo José Carlos Pace de sprintrace verreden. De kwalificatie zou ook worden verreden, maar de regenval gooide roet in het eten. Het kwam met liters uit de lucht, en de FIA heeft de planning voor vandaag aangepast. Dat betekent echter niet dat het vandaag droog blijft.

De sprintrace in de Braziliaanse ochtend werd verreden onder heerlijke omstandigheden. Het was niet te koud, de zon liet zijn gezicht zien en de baan lag er goed bij. Het nieuwe asfalt zorgde voor veel gehobbel, maar ook voor een interessante race. Het voorspelde veel goeds voor de rest van de dag en de zondag. Maar tussen de sprintrace en de kwalificatie sloeg het weer compleet om.

Rivier

De baan veranderde in een soort rivier en de fans zochten snel naar een droge plek. De teams mochten zelfs hun garagedeuren dichtdoen, en de kwalificatie werd uitgesteld. Het leek erop dat er na uur vertraging weer zou kunnen worden geracet, maar de regen bleef maar vallen. Fans stonden niet langer in een gezellig grasveldje, maar in een soort kletsnatte modderpoel. De lokale vogelpopulatie genoot wel van de regen, en de gevleugelde vrienden namen plaats in de plassen op de baan.

Het was onmogelijk om te gaan kwalificeren, dus de FIA nam een dapper en slim besluit. De hele zondag werd overhoop gegooid. Aangezien er nog meer regen wordt verwacht, werden de sessies allemaal op een vroeg moment ingepland. Al om 07:30 lokale tijd wordt de kwalificatie verreden, de race wordt aan het begin van de middag verreden. Ze gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk meters te rijden, want ook vandaag zal het niet droog zijn.

Spa 2021

Sterker nog, het weerbeeld is dat er gewoon weer veel regen zal vallen. Het is zeker niet uitgesloten dat er weer veel vertraging zal zijn. Maar de FIA heeft nu tijd gewonnen, ze hebben tijd zat en ze gaan er alles aan doen om te kwalificeren en te racen. Voor het eerst in lange tijd hebben ze een beslissing genomen die bij veel mensen goed zal vallen. Het belooft een spectaculaire dag te worden, maar er zal vrijwel zeker gereden worden. Een herhaling van Spa 2021 is niet de bedoeling, maar de FIA lijkt in ieder geval een lesje te hebben geleerd.

Slopend

Voor de teams en coureurs wordt het een slopende dag. Om 07:30 kwalificeren betekent dat veel monteurs en personeelsleden al voor het begin van de ochtend naar de paddock moeten gaan. Ook de coureurs moeten vroeg uit hun bed stappen. Esteban Ocon deelde al grappend een video waarop te zien is dat zijn wekker om 04:31 zal afgaan. Het wordt een slopend einde van een bizarre triple header.